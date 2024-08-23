Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал корпорацию Google. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Google признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу или принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации»). Корпорацию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей.

В июле мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на пять миллионов рублей. Причиной послужил отказ корпорации выполнить предписание Роскомнадзора. Перед этим компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенной в России информации.

В апреле Мосгорсуд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине. Компания подавала жалобу на решение суда, согласно которому Google выписали оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей.