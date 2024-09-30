Форвард Евгений Малкин оформил хет-трик в предсезонном матче НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил хет-трик в предсезонном матче против «Оттава Сенаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 30 сентября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу «пингвинов». Помимо Малкина, в составе победителей дублем отметился Сидни Кросби. У «Оттавы» голы на свой счет записали Ник Казинс и Тим Штюцле.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».