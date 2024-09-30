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15:28, 30 сентября 2024Спорт

Олимпийский чемпион оценил предложение Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Васильев заявил, что слова Вяльбе о сбросе бомбы на Лондон не должны шокировать
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил предложение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению бывшего спортсмена, сказанное функционером не должно никого шокировать. «Учитывая нынешнее время и обстановку, а также то, сколько гадостей и мерзостей сделали нам западные "коллеги". По сути произошло сбрасывание масок», — заявил Васильев.

Экс-биатлонист также высказался об опасениях из-за того, что слова Вяльбе могут навредить имиджу России на Западе. «Эти самые "коллеги" и так показали себя с лживой стороны, нарушили все свои обязательства. Как раз мягкость в отношении этой "публики" некорректна», — заявил Васильев.

Вяльбе высказалась 28 сентября. Она предположила, что после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится.

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      Алексей Гусев
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