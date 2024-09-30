Российским пенсионерам повысят пенсии с 1 января

Соцфонд запланировал повышение пенсий с 1 января 2025 года на 7,3 процента

Пенсии российским пенсионерам с 1 января 2025 года вырастут на 7,3 процента, что составляет прогнозный уровень инфляции. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Социального фонда России (СФР), внесенному в Госдуму, сообщает РБК.

Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, причем для последних это будет первая индексация с 2015 года. Средний размер страховой пенсии по старости вырастет с 21 тысячи до 24 тысяч рублей.

Социальные пенсии поднимут на 14,75 процента с 1 апреля (уровень повышения привязан к темпу роста федерального прожиточного минимума пенсионеров), до 15,5 тысячи рублей. На них претендуют граждане, не накопившие достаточного трудового стажа для страховой пенсии, инвалиды, а также те, кто потерял кормильца.

Расходы на выплату пенсий, страховых пособий и меры социальной поддержки в 2025 году составят почти 17 триллионов рублей или 7,9 процента ВВП. Текущий вариант закона о бюджете подразумевал повышение страховых пенсий на 4,5 процента с 1 февраля и на 2,2 процента с 1 апреля, что на 6,8 процента меньше, чем в новом варианте.

Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года пенсии вырастут у военных, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет, и тех, кто получил инвалидность первой группы.