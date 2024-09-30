Россиянам напомнили о повышении пенсии в октябре

Доцент Иванова-Швец заявила, что повышение пенсий с 1 октября коснется военных

Повышение пенсий с 1 октября текущего года коснется военных, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, пенсии военнослужащим в запасе сначала хотели повысить на 4,5 процента, но позже решили индексировать на 5,1 процента.

«Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего», — заявила эксперт.

Кроме того, с 1 октября удвоят фиксированную часть страховой пенсии тем, кому исполнилось 80 лет. Повышение коснется и тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля. Все начисления делаются автоматически, резюмировала доцент.

Ранее в Госдуме рассказали, что инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей. Россиянам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них.

В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в октябре в силу вступают в силу законы об увеличении денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии военных пенсионеров, а также об индексации зарплат работникам федеральных учреждений.