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08:07, 29 сентября 2024Экономика

В Госдуме рассказали о надбавке к пенсии некоторых россиян в 2025 году

Бессараб: инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к пенсии

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат доплату к пенсии в размере 1200 рублей. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии, рассказала депутат. Россиянам, получающим две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них.

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Ранее Светлана Бессараб сообщила, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости без заявления. По ее словам, на данный момент фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.

До этого ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи. Размер выплаты в 2024 году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.

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      Маргарита Пименова
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