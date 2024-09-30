Пожар в московском ЖК «Селигер Сити» потушили

МЧС сообщило о ликвидации пожара в московском ЖК «Селигер Сити»

Пожар в московском жилом комплексе (ЖК) «Селигер Сити» потушили. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Из сообщения следует, что возгорание было полностью ликвидировано к 4:25 мск. При этом были задействованы 88 специалистов и 27 единиц техники.

Пожар в ЖК начался около 3:00 мск. Огнем были охвачены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде просят о помощи.

Жертвой пожара стал один человек. Жильцы дома рассказали, что в одной из квартир шел ремонт — они видели, как рабочие заносили в нее газовые баллоны. Столичная прокуратура начала проверку.