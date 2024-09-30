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06:19, 30 сентября 2024Россия

По факту пожара в доме в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку

Прокуратура Москвы: по факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводится проверку

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

По факту пожара в доме в жилого комплекса (ЖК) «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве проводится проверка. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работу экстренных служб координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в прокуратуре.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» начался около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи.

В 4:19 по московскому времени возгорание было ликвидировано. В результате погиб один человек. По информации Telegram-канала Shot, баллоны, которые взорвались в квартире, могли быть оставлены рабочими.

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      Евгений Силаев
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