Путина попросили допустить клубы новых регионов к российским турнирам

Сальдо попросил Путина допустить клубы новых регионов к российским турнирам

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента России Владимира Путина допустить клубы новых регионов к российским турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо обратил внимание на то, что команды из Херсонской и Запорожской областей, республики Крым, а также ДНР и ЛНР не могут участвовать в общероссийских соревнованиях. Он заявил, что они должны получить такую возможность.

В 2022 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. Тогда политик заявил, что им удалось договориться с Российским футбольным союзом.

Крымский футбольный союз имеет особый статус в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также был организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма, а местные клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой РФС.