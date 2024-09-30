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09:05, 30 сентября 2024Из жизни

Рассказавшая об ужасах брака с владельцем особняка Playboy вдова нашла новую любовь

Вдова Хью Хефнера нашла новую любовь после публикации скандальных мемуаров

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Вдова Хью Хефнера, создателя журнала Playboy и владельца легендарного особняка, встретила новую любовь. Об этом она рассказала People.

38-летняя Кристал Хефнер, третья и последняя жена Хью Хефнера, рассказала об ужасах брака с ним через семь лет после его ухода из жизни. В 2024 году она опубликовала скандальные мемуары «Говори только хорошее» (Only Say Good Things), потому что именно об этом ее просил муж в свои последние дни. Она стала девушкой Хефнера, когда ей был всего 21 год, а свадьба состоялась через шесть лет после начала отношений. Хефнеру на момент заключения брака исполнилось 86 лет.

В мемуарах Кристал описала их отношения как односторонние и нездоровые. В частности, Хефнер заставлял ее следовать определенным правилам, контролировал ее и принуждал к участию в оргиях. Брак с Хефнером негативно сказался на психологическом здоровье женщины. Овдовев, она провела около семи лет в одиночестве, чтобы исцелиться после токсичного брака. Лишь спустя время, она приняла решения о публикации всей правды о Хефнере. В этом году Кристал, наконец, нашла мужчину, которого полюбила.

Им стал 41-летний морской биолог Джеймс Уорд. Джеймс и Кристал познакомилась на Гавайях, их представили друг другу общие друзья. «Эти отношения кажутся здоровыми. Мне так повезло. Я чувствую, что он меня принимает и позволяет мне быть собой. Джеймс ценит мои чувства и отвечает мне взаимностью», — сказала 38-летняя модель.

По словам Хефнер, ей приходится работать над тем, чтобы привыкнуть к здоровым взаимным отношениям. Иногда это дается ей непросто, потому что она привыкла к совершенно иному формату общения с мужчинами.

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Ранее Кристал Хефнер призналась, что не была влюблена в мужа. По словам вдовы, между супругами был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».

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      Антонина Черташ
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