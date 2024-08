Bild: 81-летний немецкий миллиардер женился на 26-летней россиянке

81-летний миллиардер из Германии обвенчался с 26-летней россиянкой. Об их роскошном торжестве писали многие немецкие СМИ, в том числе BILD.

81-летний миллиардер — Хорст-Дитер Эш, бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина». Его супруга — 26-летняя Алина Кузняткина из Санкт-Петербурга. У пары есть ребенок — дочка Марселина. В марте, незадолго до ее рождения, влюбленные расписались, а 3 июля прошло их венчание и большое официальное торжество.

Фото: @bild

Свадьба, венчание пары и крещение дочери проходили в Мексике

В марте свадьба отмечалась в Лос-Кабосе в Мексике. Гражданская церемония состоялась в небольшом кругу на вилле немецкого бизнесмена. В настоящее время ее продают за 20 миллионов долларов США.

После регистрации брака гостям были поданы канапе с икрой и блинами, грибной крем-суп, ребрышки на гриле с картофельным пюре с трюфелями, мороженое со свежими ягодами и выдержанное шампанское Dom Perignon. Эш также отмечал, что он и его жена были «вне себя от радости».

11 мая появилась на свет их дочь. «Марселина делает меня самым счастливым человеком в мире. Я убежден, что это было правильное решение — снова стать отцом в моем возрасте», — указал тогда Эш. Младенца крестили 3 июля в часовне роскошного мексиканского отеля One and Only — в тот же день, когда было венчание пары.

На большое торжество немецкого миллиардера и россиянки позвали 22 гостя. Угощали всех присутствующих шампанским. На обед подали томатный суп, томленые креветки и мексиканский десерт чуррос. В это же время играл оркестр мариачи.

Немецкий миллиардер назвал этот день лучшим в своей жизни. «Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — сказал он.

Хорст-Дитер Эш. Фото: Scott Wintrow / Stringer / Getty images

Алина Кузняткина познакомилась с немецким миллиардером в соцсетях

BILD пишет, что россиянка познакомилась с немецким бизнесменом несколько лет назад в социальных сетях. К настоящему моменту пара вместе два года.

54 года разницы не стало проблемой для супругов — они оба счастливы. Также отмечалось, что их отношения никак не сравнятся с отцовскими: они страстные и полны любви.

Алина получила отличную подготовку в Санкт-Петербурге и Москве. Она из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме ее родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов Хорст-Дитер Эш немецкий миллиардер

Кроме того, Алина полюбила хобби супруга и теперь вместе с ним собирает пазлы и коллекции марок стоимостью в миллион долларов. Помимо этого, супруги ходят вместе на тренировки. В собственном тренажерном зале они занимаются по меньшей мере три раза в неделю.

В 1970-х Хорст-Дитер Эш владел компанией Mainz-IBH-Holding, занимающейся строительной техникой. После различных финансовых сложностей состояние бизнесмена ухудшилось, позднее он даже привлекался к ответственности за мошенничество. Он провел в тюрьме около 4,5 года, а после освобождения решил начать все заново.

Хорст-Дитер Эш приобрел модельное агентство «Вильгельмина» в Нью-Йорке в 90-е годы и сделал его одним из самых больших в мире. В последние годы бизнесмен продавал недвижимость в Мексике, но сейчас вышел на пенсию и полностью отошел от дел, чтобы посвящать все время семье. Теперь супруги хотят найти дом южнее Мюнхена или в Австрии. Там они мечтают пожить полгода и затем, как и раньше, перезимовать в Лос-Кабосе, Мексика.