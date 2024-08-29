Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:13, 29 августа 2024Из жизни

Россиянка стала женой 81-летнего немецкого миллиардера. Кто она и как прошла свадьба?

Bild: 81-летний немецкий миллиардер женился на 26-летней россиянке

Фото: Unsplash

81-летний миллиардер из Германии обвенчался с 26-летней россиянкой. Об их роскошном торжестве писали многие немецкие СМИ, в том числе BILD.

81-летний миллиардер — Хорст-Дитер Эш, бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина». Его супруга — 26-летняя Алина Кузняткина из Санкт-Петербурга. У пары есть ребенок — дочка Марселина. В марте, незадолго до ее рождения, влюбленные расписались, а 3 июля прошло их венчание и большое официальное торжество.

Фото: @bild

Свадьба, венчание пары и крещение дочери проходили в Мексике

В марте свадьба отмечалась в Лос-Кабосе в Мексике. Гражданская церемония состоялась в небольшом кругу на вилле немецкого бизнесмена. В настоящее время ее продают за 20 миллионов долларов США.

После регистрации брака гостям были поданы канапе с икрой и блинами, грибной крем-суп, ребрышки на гриле с картофельным пюре с трюфелями, мороженое со свежими ягодами и выдержанное шампанское Dom Perignon. Эш также отмечал, что он и его жена были «вне себя от радости».

Кадр: RTL GALA TV

11 мая появилась на свет их дочь. «Марселина делает меня самым счастливым человеком в мире. Я убежден, что это было правильное решение — снова стать отцом в моем возрасте», — указал тогда Эш. Младенца крестили 3 июля в часовне роскошного мексиканского отеля One and Only — в тот же день, когда было венчание пары.

На большое торжество немецкого миллиардера и россиянки позвали 22 гостя. Угощали всех присутствующих шампанским. На обед подали томатный суп, томленые креветки и мексиканский десерт чуррос. В это же время играл оркестр мариачи.

Немецкий миллиардер назвал этот день лучшим в своей жизни. «Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — сказал он.

Хорст-Дитер Эш

Хорст-Дитер Эш. Фото: Scott Wintrow / Stringer / Getty images

Алина Кузняткина познакомилась с немецким миллиардером в соцсетях

BILD пишет, что россиянка познакомилась с немецким бизнесменом несколько лет назад в социальных сетях. К настоящему моменту пара вместе два года.

54 года разницы не стало проблемой для супругов — они оба счастливы. Также отмечалось, что их отношения никак не сравнятся с отцовскими: они страстные и полны любви.

Алина получила отличную подготовку в Санкт-Петербурге и Москве. Она из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме ее родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов

Хорст-Дитер Эшнемецкий миллиардер

Кроме того, Алина полюбила хобби супруга и теперь вместе с ним собирает пазлы и коллекции марок стоимостью в миллион долларов. Помимо этого, супруги ходят вместе на тренировки. В собственном тренажерном зале они занимаются по меньшей мере три раза в неделю.

Материалы по теме:
Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве. Пока его тело искали в горах, он сбежал в Россию с любовницей
Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве.Пока его тело искали в горах, он сбежал в Россию с любовницей
18 апреля 2024
Богатейший человек планеты решил жениться в 59 лет. Как бывшая любовница Джеффа Безоса завоевала его сердце?
Богатейший человек планеты решил жениться в 59 лет.Как бывшая любовница Джеффа Безоса завоевала его сердце?
24 мая 2023
Россиянка стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Кто она такая, и как они познакомились?
Россиянка стала женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока.Кто она такая, и как они познакомились?
3 июня 2024

В 1970-х Хорст-Дитер Эш владел компанией Mainz-IBH-Holding, занимающейся строительной техникой. После различных финансовых сложностей состояние бизнесмена ухудшилось, позднее он даже привлекался к ответственности за мошенничество. Он провел в тюрьме около 4,5 года, а после освобождения решил начать все заново.

Хорст-Дитер Эш приобрел модельное агентство «Вильгельмина» в Нью-Йорке в 90-е годы и сделал его одним из самых больших в мире. В последние годы бизнесмен продавал недвижимость в Мексике, но сейчас вышел на пенсию и полностью отошел от дел, чтобы посвящать все время семье. Теперь супруги хотят найти дом южнее Мюнхена или в Австрии. Там они мечтают пожить полгода и затем, как и раньше, перезимовать в Лос-Кабосе, Мексика.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сын генерала Попова торговал военной амуницией. Его отца обвиняют в мошенничестве и принуждении к бесплатному труду

      Мишустин заявил о резком росте доходов федерального бюджета

      Названа дата визита Путина в Монголию

      Суд закрыл слушания по аресту бывшего замминистра обороны Попова

      Банк России рассказал о пределах жесткости своей политики

      Выявлена причина неудачи лунной миссии Peregrine

      На Украине задумали запустить программу экономического бронирования от мобилизации осенью

      В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России

      ВСУ дважды попытались атаковать Курскую область

      В МИД Венгрии рассказали о реакции стран ЕС на призыв Борреля разрешить ВСУ бить по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше