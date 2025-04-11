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22:48, 11 апреля 2025Мир

В Швеции заявили о вовлеченности западной элиты в конфликт на Украине

Аналитик Берн: Запад из ненависти к РФ поддерживает уничтожение украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Опосредованная война Запада против России не привела ни к поражению, ни к ослаблению последней, однако по всей Украине выросли огромные кладбища. Об этом в подкасте SwebbTV высказался шведский аналитик Ларс Берн.

«За этим стоит вся наша политическая элита. Она поддерживает такое развитие событий. Что, черт возьми, стряслось? Что с ними не так? Неужели ненависть к русским настолько сильна, что они готовы на любые человеческие жертвы?», — возмутился он.

По словам Берна, если боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) не лежит на одном из «гигантских» кладбищ, скорее всего, его тело просто пока не нашли.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обвинил Запад в лицемерии после заявлений президента Чехии Петра Павела в том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией.

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