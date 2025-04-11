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22:54, 11 апреля 2025Экономика

В Подмосковье глыба льда с крыши рухнула на мать с ребенком

В Балашихе глыба льда с крыши рухнула на мать с ребенком
Полина Кислицына (Редактор)

В подмосковной Балашихе глыба льда с крыши рухнула на мать с ребенком, которого та везла в коляске. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «НОВОЕ ПАВЛИНО БАЛАШИХА | ЖК».

Инцидент произошел в четверг, 10 апреля, в доме на Косинском шоссе, 8 микрорайона Новое Павлино. О случившемся рассказала местная жительница, на которую с крыши многоэтажного здания обрушилась масса из снега и льда. «Сейчас шли, и упал большой кусок прямо в коляску, еще бы секунда — и упало на голову ребенку или мне! Куда можно обращаться? На фото видно, какой объем снега и льда упал на нас. Я повредила руку, уронила телефон, славу богу, так обошлось, а не на ребенка прилетело», — пожаловалась она. Россиянка усомнилась, что крышу дома очищают от снега и льда.

Ранее стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре глыба льда с крыши рухнула на семилетнего ребенка. В результате врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей и оказали необходимую помощь.

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