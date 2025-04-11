Названы запрещенные для выброса в контейнеры во дворе отходы

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь: В контейнеры во дворе нельзя выбрасывать мебель

В мусорные контейнеры во дворе нельзя отправлять крупногабаритный мусор и опасные отходы. Запрещенные для выброса предметы россиянам назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист напомнил, что в общий мусор не должны попадать крупногабаритный мусор, включая мебель и мешки со строительными отходами, а также опасные предметы, такие как разбитый термометр и батарейки. «Крупные вещи — мебель, двери, сантехнику, остатки ремонта — в контейнеры бросать нельзя. По закону "Об отходах" их должны вывозить отдельно. Если оставите у бака, управляющая компания может пожаловаться, и вас оштрафуют на сумму от двух до трех тысяч рублей. Во-вторых, опасные отходы — батарейки, лампочки, градусники, краски, лекарства — тоже не должны попадать в общий мусор. Их нужно сдавать в специальные пункты приема», — поделился информацией Бондарь.

Эксперт отметил, что для бизнеса, сбрасывающего коммерческий мусор в жилые контейнеры, штраф будет еще более серьезным — до 250 тысяч рублей. Во избежание штрафов организации должны платить за вывоз мусора по отдельному договору, заключил Бондарь.

Накануне эксперт по ЖКХ предупредил, что потоп в квартире, который случился при самовольной замене батареи, чреват штрафом. Его размер составит 1-1,5 тысячи рублей.