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23:00, 11 апреля 2025Спорт

Кузнецов объяснил уход из СКА

Кузнецов об уходе из СКА: Не были выполнены поставленные на сезон задачи
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Нападающий Евгений Кузнецов объяснил уход из петербургского СКА. Его слова передает «Матч ТВ».

Кузнецов назвал в качестве причины тот факт, что не были выполнены поставленные на сезон задачи. «Решили, что так будет правильно и для меня, и для клуба. Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали», — отметил форвард, добавив, что у сторон нет никаких обид.

Ранее Кузнецов нецензурно оценил концовку сезона для СКА, который вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо». Форвард признался, что ощущает пустоту внутри.

Кузнецов играл за СКА с лета 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил 12 шайб и сделал 25 результативных передач в 39 матчах. В шести встречах плей-офф нападающий забросил одну шайбу и сделал две передачи. 8 апреля контракт Кузнецова со СКА был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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