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15:33, 7 апреля 2025Спорт

Кузнецов нецензурно оценил вылет СКА из Кубка Гагарина

Форвард Кузнецов нецензурно оценил вылет СКА из Кубка Гагарина в первом раунде
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил концовку сезона для петербургского клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня только одни эмоции, сложно говорить. Тяжелое поражение, которое не хочется принимать», — заявил Кузнецов.

Свои эмоции от произошедшего он в нецензурной форме назвал отвратительными. Форвард признался, что ощущает пустоту внутри.

Накануне СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». Однако команда не сможет защитить чемпионский титул, поскольку также покинула турнир в первом раунде плей-офф.

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