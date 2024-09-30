Россиян предупредили об ухудшающей сон привычке

Сомнолог Роман Бузунов: во время сна при свете человек может полубодрствовать

Привычка спать со светом портит сон и снижает качество жизни, рассказал сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. О последствиях этой вредной привычки эксперт предупредил россиян в комментарии для радио Sputnik.

По словам доктора, во время сна при свете, например, с включенным телевизором, нарушаются циркадные ритмы. Он объяснил, что в темноте организм готовится ко сну и вырабатывает гормон мелатонин, а при свете выработка гормона затормаживается.

«Ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днем — другие. И если у нас нарушается циркадный ритм, если постоянно светит свет, то мозг не понимает, когда у него день, когда — ночь. Ночью человек начинает полубодрствовать, сон становится хуже, а днем полуспать, то есть появляется сонливость и разбитость», — отметил Бузунов.

В то же время он обратил внимание на то, что сон в полной темноте — тоже не идеальный вариант. Он уточнил, что пожилым людям и детям лучше спать при рассеянном свете ночника, чтобы избежать страха или потери координации.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна по вечерам стоит соблюдать несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.