Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:17, 30 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об ухудшающей сон привычке

Сомнолог Роман Бузунов: во время сна при свете человек может полубодрствовать

Фото: Matheus Vinicius / Unsplash

Привычка спать со светом портит сон и снижает качество жизни, рассказал сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. О последствиях этой вредной привычки эксперт предупредил россиян в комментарии для радио Sputnik.

По словам доктора, во время сна при свете, например, с включенным телевизором, нарушаются циркадные ритмы. Он объяснил, что в темноте организм готовится ко сну и вырабатывает гормон мелатонин, а при свете выработка гормона затормаживается.

«Ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днем — другие. И если у нас нарушается циркадный ритм, если постоянно светит свет, то мозг не понимает, когда у него день, когда — ночь. Ночью человек начинает полубодрствовать, сон становится хуже, а днем полуспать, то есть появляется сонливость и разбитость», — отметил Бузунов.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

В то же время он обратил внимание на то, что сон в полной темноте — тоже не идеальный вариант. Он уточнил, что пожилым людям и детям лучше спать при рассеянном свете ночника, чтобы избежать страха или потери координации.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна по вечерам стоит соблюдать несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      В российском городе упал лифт с ребенком внутри

      Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

      В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

      В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

      Боррель заявил об интересе Запада в поражении России

      Автор хита «Матушка-Земля» рассказала о необычных отношениях с мужем

      Священника не смогли спасти после ночи секса и наркотиков в компании коллеги

      Захарова ответила на слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше