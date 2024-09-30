Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ротор
Сегодня
19:30 (Мск)
Алания
Россия — Мелбет Первая лига|12-й тур
Парма
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|6-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|8-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига|6-й тур
09:57, 30 сентября 2024Спорт

Рублев стал третьим россиянином-четвертьфиналистом турнира ATP в Пекине

Андрей Рублев стал третьим россиянином-четвертьфиналистом турнира ATP в Пекине

Фото: Mike Frey / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече второго круга, которая прошла в понедельник, 30 сентября, Рублев в двух сетах победил испанца Алехандро Давидович-Фокина. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час и 44 минуты.

Рублев стал третьим россиянином, которому удалось выйти в четвертьфинал нынешнего турнира. Ранее до этой стадии добрались Карен Хачанов и Даниил Медведев.

В четвертьфинале Рублев встретится с китайцем Бу Юньчаокэтэ. Игра пройдет во вторник, 1 октября. Призовой фонд турнира в Китае составляет 3,7 миллиона долларов, действующим победителем является итальянец Янник Синнер.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к россиянам по поводу СВО

      Беременная и пациентка после инфаркта застряли в заполненном лифте больницы в Москве

      Ермак назвал очень непростым визит Зеленского в США

      В России захотели построить завод для сборки китайских тракторов

      Невролог назвала разницу между мигренью и головной болью

      Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

      В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

      58-летняя Холли Берри снялась топлес

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Россиянам предложили купить слона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше