Рублев стал третьим россиянином-четвертьфиналистом турнира ATP в Пекине

Андрей Рублев стал третьим россиянином-четвертьфиналистом турнира ATP в Пекине

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече второго круга, которая прошла в понедельник, 30 сентября, Рублев в двух сетах победил испанца Алехандро Давидович-Фокина. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час и 44 минуты.

Рублев стал третьим россиянином, которому удалось выйти в четвертьфинал нынешнего турнира. Ранее до этой стадии добрались Карен Хачанов и Даниил Медведев.

В четвертьфинале Рублев встретится с китайцем Бу Юньчаокэтэ. Игра пройдет во вторник, 1 октября. Призовой фонд турнира в Китае составляет 3,7 миллиона долларов, действующим победителем является итальянец Янник Синнер.