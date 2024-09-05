Синнер объяснил причины победы над Медведевым в 1/4 финала US Open

Синнер назвал удачную игру у сетки секретом победы над Медведевым на US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер объяснил причины победы над Даниилом Медведевым в 1/4 финала US Open. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«29 удачных выходов к сетке из 33? Мы много работаем над этим аспектом. Я смог прибавить. Мне это помогло», — заявил первый номер мирового рейтинга.

Матч Синнера и Медведева завершился со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу итальянца. Встреча продолжалась два с половиной часа. В полуфинале Синнер встретится с британцем Джейком Дрейпером.

Ранее стало известно, что Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба теннисиста от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец не был дисквалифицирован, так Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) постановило, что допинг попал в организм спортсмена ненамеренно.