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09:28, 5 сентября 2024Спорт

Медведев проиграл в 1/4 финала US Open

Российский теннисист Медведев уступил итальянцу Синнеру в 1/4 финала US Open

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6 в пользу первой ракетки мира. Встреча продолжалась два с половиной часа.

Медведев сделал пять эйсов, шесть двойных ошибок и взял два гейма на подаче соперника. Синнер исполнил четыре эйса, одну двойную ошибку и сделал пять брейков на подаче россиянина. В полуфинале итальянец встретится с британцем Джейком Дрейпером.

Ранее стало известно, что Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба теннисиста от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец не был дисквалифицирован, так Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) постановило, что допинг попал в организм спортсмена ненамеренно.

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      Илья Костин
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