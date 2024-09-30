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09:17, 30 сентября 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве

При пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве пострадали шестеро взрослых и двое детей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

При пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве пострадали шестеро взрослых и двое детей. Об их состоянии стало известно из публикации «Московского Комсомольца».

По данным издания, в больницу доставили 40-летнего мужчину, который получил травмы, когда упал с высоты, пытаясь спастись от огня. Травмы кистей рук также получили 31-летний мужчина и его 28-летняя жена.

С отравлением продуктами горения с места пожара также госпитализировали четырехлетнего мальчика.

Издание сообщает еще о четырех пострадавших, которые были вынуждены попросить помощи врачей из-за стресса — 28-летнем мужчине, женщинах 23 и 35 лет, а также 14-летней девочке.

Ранее сообщалось, что одного мужчину не удалось спасти.

Пожар в жилом комплексе произошел в ночь на 30 сентября. Его уже потушили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за газовых баллонов, которые использовались для монтажа натяжного потолка. Жильцы видели, как рабочие заносили их в одну из квартир, где шел ремонт.

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      Елена Торубарова
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