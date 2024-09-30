Стало известно о техподдержке беспилотника «Орлан» в зоне СВО

СТЦ: для техподдержки БПЛА «Орлан» в зоне СВО сформировали четыре бригады

Для технической поддержи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан» в зоне специальной военной операции (СВО) сформировали четыре выездные бригады. Об этом ТАСС стало известно от генконструктора компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) Романа Иванова.

«На месте процесс можно осуществить быстро, а если производить ремонт на заводе, то он может растянуться до нескольких месяцев. Поэтому по просьбе Минобороны РФ в зоне СВО нами было создано четыре выездные ремонтные бригады», — сказал специалист.

Иванов добавил, что для бойцов СВО в режиме онлайн действует круглосуточная поддержка БПЛА, оповещающая, в частности, о новых функциях комплекса. Туда же военнослужащие могут обратиться с вопросом по беспилотнику.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на выставке Africa Aerospace & Defence 2024, которая с 18 по 22 сентября проходила в Претории (ЮАР), представила оборонную продукцию, в частности, БПЛА «Орион-Э» и разведывательные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

В июле оператор БПЛА с позывным Расписной рассказал агентству, что «Орланы», которые российские военные применяют в зоне проведения СВО, невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы.