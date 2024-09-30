Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:43, 30 сентября 2024Наука и техника

Стало известно о техподдержке беспилотника «Орлан» в зоне СВО

СТЦ: для техподдержки БПЛА «Орлан» в зоне СВО сформировали четыре бригады
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для технической поддержи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан» в зоне специальной военной операции (СВО) сформировали четыре выездные бригады. Об этом ТАСС стало известно от генконструктора компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) Романа Иванова.

«На месте процесс можно осуществить быстро, а если производить ремонт на заводе, то он может растянуться до нескольких месяцев. Поэтому по просьбе Минобороны РФ в зоне СВО нами было создано четыре выездные ремонтные бригады», — сказал специалист.

Иванов добавил, что для бойцов СВО в режиме онлайн действует круглосуточная поддержка БПЛА, оповещающая, в частности, о новых функциях комплекса. Туда же военнослужащие могут обратиться с вопросом по беспилотнику.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на выставке Africa Aerospace & Defence 2024, которая с 18 по 22 сентября проходила в Претории (ЮАР), представила оборонную продукцию, в частности, БПЛА «Орион-Э» и разведывательные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

В июле оператор БПЛА с позывным Расписной рассказал агентству, что «Орланы», которые российские военные применяют в зоне проведения СВО, невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к россиянам по поводу СВО

      Беременная и пациентка после инфаркта застряли в заполненном лифте больницы в Москве

      Ермак назвал очень непростым визит Зеленского в США

      В России захотели построить завод для сборки китайских тракторов

      Невролог назвала разницу между мигренью и головной болью

      Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

      В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

      58-летняя Холли Берри снялась топлес

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Россиянам предложили купить слона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше