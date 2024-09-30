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17:21, 30 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов посоветовал носить осенью необычное пальто

Стилист Александр Рогов посоветовал носить пальто с вшитым воротником осенью

Фото: ElenaYakimova / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов посоветовал носить осенью необычное пальто. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

«Если вы до сих пор не обзавелись идеальным пальто на осень, то предлагаю присмотреться к пальто с встроенным/вшитым воротником, шарфом или палантином», — заявил специалист.

Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками моделей на модных показах. Так, на фото манекенщицы продемонстрировали упомянутый предмет гардероба в разных оттенках, сочетая его с ботинками, ботфортами или сапогами.

Ранее в сентябре Влад Лисовец назвал черты стильного человека. Эксперт отметил, что модным может быть каждый, если имеет подобное желание.

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      Екатерина Ештокина
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