«Известия»: украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели вместо ударных

Украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели вместо ударных. Об этом «Известиям» рассказал воюющий в Курской области российский боец с позывным Пират.

По его словам, ранее FPV-дрон противника разгонялся и летел на цель, в частности, на военнослужащих. «Это закончилось еще в том году. Этого уже нет. Сейчас он медленно тебя гоняет, танцует вокруг, мучает. Ударного взрывателя у них теперь тоже нет. Там стоит магнитный», — сказал боец.

Пират добавил, что при подлете FPV-дрон реагирует на металлический автомат, после чего взрывается.

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