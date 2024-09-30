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15:11, 30 сентября 2024Наука и техника

Украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели

«Известия»: украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели вместо ударных

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели вместо ударных. Об этом «Известиям» рассказал воюющий в Курской области российский боец с позывным Пират.

По его словам, ранее FPV-дрон противника разгонялся и летел на цель, в частности, на военнослужащих. «Это закончилось еще в том году. Этого уже нет. Сейчас он медленно тебя гоняет, танцует вокруг, мучает. Ударного взрывателя у них теперь тоже нет. Там стоит магнитный», — сказал боец.

Пират добавил, что при подлете FPV-дрон реагирует на металлический автомат, после чего взрывается.

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В августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов.

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      Иван Потапов
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