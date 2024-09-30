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13:30, 30 сентября 2024Мир

В Кремле осудили убийство лидера «Хезболлы»

Песков: Россия осуждает убийство лидера «Хезболлы» Насраллы и удары по Ливану

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия осуждает убийство лидера «Хезболла» Хасана Насраллы и удары по Ливану. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Кремль оценивает риски начала большой войны на Ближнем Востоке после ликвидации лидера шиитской ливанской группировки как высокие.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) заявил, что Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

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      Семен Александров
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