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20:16, 30 сентября 2024Спорт

В РФС ответили на данные о снижении интереса к футболу в России

В РФС заявили, что не согласны с данными ВЦИОМ о снижении интереса к футболу

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили на данные опроса ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФС заявили, что не согласны с данными опроса. В организации отметили, что ведут работу над увеличением количества занимающихся, чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работают над ростом числа болельщиков.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы ранее 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам.

В ноябре 2022 года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы. Она посетовала на то, что отечественные команды умеют только тратить деньги.

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      Анастасия Борисова
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