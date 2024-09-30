В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

Страховые пенсии в России проиндексируют на 7,3 % с 1 января 2025 года

Российским пенсионерам с 1 января 2025 года проиндексируют пенсии. Из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России (СФР), внесенному в Государственную думу, стало известно, кого коснуться изменения и сколько составит размер выплат в следующем году.

Страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3 процента, что соответствует ожидаемому уровню инфляции. Одинаковое повышение затронет как неработающих пенсионеров, которым выплаты индексируют каждый год, так и работающих, для которых индексация станет первой с 2015 года. Страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3 процента.

Средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тысяч рублей. По состоянию на середину 2024 года средний размер пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял 21 тысячи рублей.

Тем временем социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля. Они вырастут на 14,75 процента в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров до 15,5 тысячи рублей. На выплаты такого рода могут претендовать граждане России, которые не накопили достаточного трудового стажа для страховой пенсии, инвалиды и потерявшие кормильца россияне.

В общей сложности расходы Соцфонда на выплаты пенсий, страховых пособий и мер соцподдержки составят около 17 триллионов рублей. Это соответствует 7,9 процента к объему ВВП. Согласно данным фонда, на 1 августа текущего года в России 7,85 миллиона работающих пенсионеров и 33,2 миллиона неработающих.

С 1 октября россиянам повысят другие пенсии

Другое повышение пенсий коснется некоторых российских граждан уже 1 октября. Так, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с этого дня вырастут пенсии военных, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы.

Изначально пенсии военнослужащих в запасе планировали поднять на 4,5 процента, однако позже было принято решение индексировать их на 5,1 процента. При этом для каждого россиянина из этой категории граждан итоговая сумма будет разной, поскольку будет учитывать звание, выслуга лет и денежное довольствие.

Гражданам, которым исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть страховой пенсии. На данный момент фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей. Повышение коснется также граждан, получивших инвалидность первой группы.

В Госдуме предложили разрешить россиянам передавать пенсионные баллы родителям

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, согласно которому дети смогут передавать своим родителям пенсионные баллы. Внести изменения предполагается в закон «О страховых пенсиях». Согласно законопроекту, россиянам будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов в один календарный год. При этом распределить эти баллы можно по-разному: передать сразу два единственному родителю или по одному обоим родственникам.

В ЛДПР считают, что такая практика сможет повысить размер пенсий у родителей и их уровень жизни.

Инициатор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов пояснил, что в 2025 году минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости составляет от 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент — 30 баллов. По его словам, для ряда россиян накопить минимальные 30 баллов стало проблемой, а закон, согласно которому дети смогут делиться с родителями баллами станет значчимой поддержкой.