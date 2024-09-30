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13:05, 30 сентября 2024Мир

Востоковед высказался о будущем «Хезболлы» при новом лидере

Востоковед Тарасов: Израиль не устроит новый лидер «Хезболлы»
Хашем Сафиеддин

Хашем Сафиеддин. Фото: Khamenei.ir / Wikipedia

Новый лидер группировки «Хезболла» Хашем Сафиеддин не устроит Израиль, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем движения при новом генеральном секретаре.

«Складывается устойчивое впечатление, что тактика, избираемая руководством и ХАМАСа, и "Хезболлы" ошибочна. Лидеры этой организации отлично понимают, что выдвигаемые лидеры, которых они раскручивают, они харизматики и они обречены, то есть они подставляются. У преемника [ликвидированного лидера «Хезболлы» Хасана] Насраллы, кстати, очень серьезный послужной список и духовных, и военных дел», — сказал востоковед.

Ситуация находится в подвешенном, неопределенном состоянии. Появляется новое лицо в «Хезболле», но будет ли оно устраивать Израиль? Честно говоря, я очень сомневаюсь в этом

Станислав Тарасоввостоковед

29 сентября новым генеральным секретарем шиитского движения «Хезболла» был избран Хашем Сафиеддин, сообщил телеканал Al Arabiya. Ранее он занимал должность главы исполнительного комитета ливанской партии.

28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении Хасана Насраллы во время ракетного удара по Бейруту. Позже «Хезболла» подтвердила информацию. «Сейид Хасан Насралла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет», — говорится в заявлении.

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