Депутату Государственной Думы (ГД) от КПРФ Денису Парфенову предложили поехать на специальную военную операцию (СВО) после его возможного участия во встрече с проституткой в одном из кабинетов нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Ветераны России», когда ознакомились с провокационным роликом.
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича
Заявители предположили, что депутат мог бы исправить ситуацию, отправившись на фронт. В организации подчеркнули, что информация о поведении Парфенова вызвала бурную реакцию в обществе, в том числе и у российских военных. Представители «Ветеранов России» уверены, что поступок парламентария способен привести к деградации моральных норм и ценностей.
В КПРФ резко отреагировали на появление провокационного ролика
В КПРФ заявили, что комментировать видео с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что в нем «нет фактуры».
Представители партии предположили, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. Сам Парфенов о случившемся не высказывался.
Депутат Госдумы Александр Ющенко, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, отметил, что к деятельности партии случай отношения не имеет — это лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов».
Видео — какие-то нарезки. Тень на плетень, якобы Парфенов, якобы рыжий, у нас много рыжих — вон Чубайс рыжий. Флажок поставили, может, в душе симпатизируют Компартии — я не знаю
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко ответил корреспонденту Telegram-канала Shot, когда тот попытался узнать, кто может стоять за данной провокацией.
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (...) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — возмутился политик.
Милонов посоветовал изгнать демонов из кабинета с видео
Из кабинета в Госдуме, где якобы было снято видео с секс-работницей и депутатом, надо изгнать демонов. Такое мнение выразил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов.
После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфеновым
Он призвал депутата-коммуниста написать заявление о сложении полномочий и раскаяться. При этом официального подтверждения того, что на кадрах именно Парфенов, нет.
В сети появились кадры с человеком, похожим на депутата
20 сентября в сети появилась видеозапись с проституткой и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая, предположительно, в здании нижней палаты парламента.
На кадрах видно, как в кабинет заходят рыжий мужчина в деловом костюме и девушка в белом. Они заигрывают друг с другом, а затем гостья начинает ублажать предполагаемого депутата. В конце последний целует спутницу в лоб. На рабочем столе при этом виден флажок КПРФ.
Telegram-канал Shot сообщил, что депутат-коммунист Денис Парфенов оказался женат. 36-летний парламентарий отбил будущую супругу у товарища-однопартийца около пяти лет назад. У пары родились двое детей. Жена Парфенова в прошлом подрабатывала репетитором по английскому языку, а потом стала помощницей мужа в Госдуме.