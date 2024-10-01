Депутата предложили отправить на СВО после видео с проституткой в Госдуме. Как на скандал отреагировали однопартийцы?

«Ветераны России» просят Володина отправить депутата Госдумы Парфенова на СВО

Депутату Государственной Думы (ГД) от КПРФ Денису Парфенову предложили поехать на специальную военную операцию (СВО) после его возможного участия во встрече с проституткой в одном из кабинетов нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Ветераны России», когда ознакомились с провокационным роликом.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича общественное движение «Ветераны России»

Заявители предположили, что депутат мог бы исправить ситуацию, отправившись на фронт. В организации подчеркнули, что информация о поведении Парфенова вызвала бурную реакцию в обществе, в том числе и у российских военных. Представители «Ветеранов России» уверены, что поступок парламентария способен привести к деградации моральных норм и ценностей.

В КПРФ резко отреагировали на появление провокационного ролика

В КПРФ заявили, что комментировать видео с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что в нем «нет фактуры».

Представители партии предположили, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. Сам Парфенов о случившемся не высказывался.

Депутат Госдумы Александр Ющенко, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, отметил, что к деятельности партии случай отношения не имеет — это лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов».

Видео — какие-то нарезки. Тень на плетень, якобы Парфенов, якобы рыжий, у нас много рыжих — вон Чубайс рыжий. Флажок поставили, может, в душе симпатизируют Компартии — я не знаю Александр Ющенко депутат Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко ответил корреспонденту Telegram-канала Shot, когда тот попытался узнать, кто может стоять за данной провокацией.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (...) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — возмутился политик.

Милонов посоветовал изгнать демонов из кабинета с видео

Из кабинета в Госдуме, где якобы было снято видео с секс-работницей и депутатом, надо изгнать демонов. Такое мнение выразил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов.

После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтоб демонов изгнать вместе с Парфеновым Виталий Милонов депутат Госдумы

Он призвал депутата-коммуниста написать заявление о сложении полномочий и раскаяться. При этом официального подтверждения того, что на кадрах именно Парфенов, нет.

В сети появились кадры с человеком, похожим на депутата

20 сентября в сети появилась видеозапись с проституткой и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая, предположительно, в здании нижней палаты парламента.

На кадрах видно, как в кабинет заходят рыжий мужчина в деловом костюме и девушка в белом. Они заигрывают друг с другом, а затем гостья начинает ублажать предполагаемого депутата. В конце последний целует спутницу в лоб. На рабочем столе при этом виден флажок КПРФ.

Telegram-канал Shot сообщил, что депутат-коммунист Денис Парфенов оказался женат. 36-летний парламентарий отбил будущую супругу у товарища-однопартийца около пяти лет назад. У пары родились двое детей. Жена Парфенова в прошлом подрабатывала репетитором по английскому языку, а потом стала помощницей мужа в Госдуме.

