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13:47, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Дмитрия Муратова отказались исключать из реестра иноагентов

Мосгорсуд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мосгорсуд утвердил отказ Минюста исключить журналиста Дмитрия Муратова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из реестра иностранных агентов. Об этом сообщат «Интерфакс».

Суд признал законным решение Замоскворецкого суда об отказе исключать журналиста из реестра иноагентов. «Решение Замоскворецкого суда Москвы от 21 ноября 2023 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба истца — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В суде также была оглашена позиция Минюста, согласно которой журналиста включили в реестр, так как он распространял материалы и сообщения иностранных агентов, участвовал в создании их материалов, а также осуществлял политическую деятельность «в форме распространения мнения» о решениях органов власти.

В ноябре 2023 года стало известно, что суд отказал Муратову из исключения числа иностранных агентов. Журналист обещал обжаловать решение суда. В октябре Муратов подал соответствующий иск к Минюсту.

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