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18:20, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

Суд в Москве отказал журналисту Муратову в исключении из реестра иноагентов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы отказал бывшему главному редактору «Новой газеты», журналисту, нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель Минюста в суде отметил, что журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных России стран, таких как Украина, Великобритания и Латвия.

«Совокупность указанных обстоятельств подтверждает законность и обоснованность решения министерства юстиции о внесении истца в реестр иностранных агентов», — заключил представитель ведомства.

Муратов и его представители заявили, что обжалуют решение суда.

В октябре журналист подал иск к Минюсту, в котором потребовал снять с него статус иностранного агента и признать это решение незаконным.

Муратова внесли в реестр иностранных агентов в сентябре. Комментируя это решение, ведомство сообщило, что журналист «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также использовал иностранные ресурсы, чтобы формировать негативное отношение к политике России.

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