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14:56, 1 октября 2024Спорт

Глава Федерации фигурного катания России оценил вероятность участия команды в Олимпиаде

Глава ФФККР Коган заявил, что российские фигуристы примут участие в Играх-2026

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил вероятность участия команды в Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Его слова приводит Odds.ru.

Коган выразил уверенность в том, что Россия примет участие в Играх-2026. Он подчеркнул, что федерация работает над этим.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в России могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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