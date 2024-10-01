Глава Федерации фигурного катания России оценил вероятность участия команды в Олимпиаде

Глава ФФККР Коган заявил, что российские фигуристы примут участие в Играх-2026

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил вероятность участия команды в Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Его слова приводит Odds.ru.

Коган выразил уверенность в том, что Россия примет участие в Играх-2026. Он подчеркнул, что федерация работает над этим.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в России могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.