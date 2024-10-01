Госдеп подтвердил отсутствие предупреждений от Ирана о планах атаковать Израиль

Госдеп: США не получали от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

Соединенные Штаты подтверждают, что Тегеран не уведомлял Вашингтон заранее о планах атаковать Израиль. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он отметил, что никаких сообщений о готовящейся атаке не поступало.

О том, что власти Ирана, предположительно, предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль, сообщило агентство Reuters. Позднее постоянное представительство Ирана в ООН опровергло информацию о том, что Тегеран предупреждал США о ракетной атаке по Израилю. В то же время там подчеркнули, что предупреждение было направлено Вашингтону уже после начала ударов.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.