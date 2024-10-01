Назван самый распространенный тип пенисов

Испанские урологи представили результаты своих исследований, показавших, какой тип пениса более распространен — сильно или не сильно увеличивающийся во время эрекции. Данные исследования приводит Metro.

Специалисты объяснили, что мужчин, пенисы которых увеличивались более чем на 56 процентов в эрегированном состоянии, назвали обладателями «растущих» половых органов. Мужчин, размер полового члена которых увеличивался менее чем на 31 процент при возбуждении, назвали «демонстраторами».

В результате выяснилось, что последних оказалось на 1 процент больше — 25 процентов против 24. Остальных же мужчин урологи не отнесли ни к первой, ни ко второй категории. Специалисты также не выявили корреляции между возрастом, весом, курением, сопутствующими заболеваниями и тем, к какому типу относился мужчина.

Урологи объяснили, что колебания в размерах пениса важны для выполнения операций на этом органе. «Если он сильно вырастает, когда возникает эрекция, это может означать, что таким людям нужен другой хирургический подход по сравнению с теми, чьи органы растут не так сильно», — объяснил доктор Мануэль Алонсо-Иса.

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