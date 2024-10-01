Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
12:31, 1 октября 2024Спорт

Раскрыт секрет тренировок в ВДВ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок в ВДВ. Об этом сообщается в материале издания.

Авторы утверждают, что система подготовки бойцов ВДВ направлена на развитие силы, выносливости и укрепление связок. Для поступления на службу необходимо подтянуться минимум 20 раз, а отжаться — 50 раз. Кроме этого, необходимо пробежать стометровку за 14,1 секунды и сдать марафонскую дистанцию в 10 километров.

Кроме того, бойцы включают в свою тренировку бег на три километра за 12,3 минуты, кросс на пять километров за 24 минуты и лыжную гонку на пять километров, которую необходимо преодолеть за 28 минут. Отмечается, что функциональная тренировка включает в себя отжимания на пальцах и кулаках, приседания с выпрыгиванием и хлопком над головой и скручивания на пресс.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Новый взрыв прозвучал в Одессе

      ЦБ отметил тревожную тенденцию в сегменте кредитования россиян

      В России отреагировали на публикацию в ООН данных о пытках ВСУ

      Упала цена одного из основных сортов нефти

      Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше