Раскрыт секрет тренировок в ВДВ

Журналисты Men Today раскрыли секрет тренировок в ВДВ. Об этом сообщается в материале издания.

Авторы утверждают, что система подготовки бойцов ВДВ направлена на развитие силы, выносливости и укрепление связок. Для поступления на службу необходимо подтянуться минимум 20 раз, а отжаться — 50 раз. Кроме этого, необходимо пробежать стометровку за 14,1 секунды и сдать марафонскую дистанцию в 10 километров.

Кроме того, бойцы включают в свою тренировку бег на три километра за 12,3 минуты, кросс на пять километров за 24 минуты и лыжную гонку на пять километров, которую необходимо преодолеть за 28 минут. Отмечается, что функциональная тренировка включает в себя отжимания на пальцах и кулаках, приседания с выпрыгиванием и хлопком над головой и скручивания на пресс.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.