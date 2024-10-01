Российские танкисты провели учебные стрельбы в Армении

МО: экипажи танков Т-72Б провели учебные стрельбы на базе ЮВО в Армении

Экипажи танков Т-72Б провели учебно-боевые стрельбы на базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

Наводчики и командиры выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения танка: пушки 2А46 калибра 125 миллиметров, пулеметов НСВТ калибра 12,7 миллиметра и ПКТ. Стрельбу вели на дистанциях от 800 до 1800 метров.

Также танкисты выполнили нормативы по вождению боевых машин по пересеченной местности на полигоне Алагяз.

«В ходе зачетов механики-водители выполнили вождение танков на маршруте протяженностью более пяти километров с преодолением естественных и искусственных преград, таких как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров и искусственный брод. Все препятствия преодолевали в сжатые сроки на максимально возможной скорости», — сообщили в ведомстве.

Ранее в сентябре стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил российским военным новую партию танков Т-90М «Прорыв». Машины оснащены средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами средств снижения заметности.