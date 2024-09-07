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15:31, 7 сентября 2024Наука и техника

Российским военным передали новую партию названных Путиным лучшими в мире танков

«Уралвагонзавод» передал российским военным новую партию танков Т-90М

Фото: Mil.ru / Wikipedia

В канун Дня танкиста «Уралвагонзавод» отправил российским военным новую партию танков Т-90М «Прорыв». О передаче техники предприятие сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как заявили на «Уралвагонзаводе», танки Т-90М комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и комплексом средств снижения заметности. «"Прорывы" по-прежнему легки в освоении, просты в управлении и эксплуатации в самых тяжелых условиях. Т-90М традиционно обладают высочайшей ремонтопригодностью», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. По его словам, об этом говорят не только российские военные, но и признает Украина.

С мнением главы государства согласился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он рассказал, что вернувшиеся с передовой боевые офицеры часто просят помочь получить Т-90М. Политик также отметил модернизированные танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, которые показали себя лучше, чем западные.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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