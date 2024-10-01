Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ

Военный суд признал законным освобождение от наказания экс-офицера ФСБ Фролова

Второй западный окружной военный суд признал законным освобождение от наказания бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова, признанному виновному в получении взяток на 87 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил отменить приговор Московского гарнизонного военного суда и прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд отклонил апелляционное представление прокурора, просившего вернуть в обвинение взяточничество и назначить реальный срок.

4 июня сообщалось, что после вынесения приговора суд освободил Фролова из-под стражи. Он был признан виновным в коррупции на сумму 87 миллионов рублей, полученным от акционера банка «Кредитимпэкс» за покровительство с октября 2007-го по июль 2013 года. Прокурор просил для подсудимого наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Второй эпизод по обвинению в особо крупном мошенничестве суд с Фролова снял и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекратил производство по этому эпизоду.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. При обысках у них нашли 12 миллиардов рублей. Черкалин получил семь лет заключения после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.