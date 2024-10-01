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10:32, 1 октября 2024Мир

В России назвали способное привести к третьей мировой войне событие

Джабаров заявил об угрозе третьей мировой из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об угрозе развития ситуации сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ситуация на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Там в войну сейчас может быть втянут Иран. Там уже втянуты американцы, их союзники, некоторые арабские страны. Мы там защищаем Сирию, столицу которой сегодня бомбила израильская авиация. Это очень сложная проблема», — заявил Джабаров.

Сенатор выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке поймут, что человечество подошло к самому краю, после которого уже ничего не будет существовать.

«Надеюсь, что Совет Безопасности сможет вмешаться. Хотя американцы пока стыдливо молчат, не обращают внимания на то, что происходит на Ближнем Востоке. Все считают, что это норма вещей. Ситуация очень плохая, поэтому предсказать пока очень трудно», — добавил он.

Также Джабаров отметил, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к снижению поставок боеприпасов на Украину, потому что основное оружие пойдет из США в Израиль.

Но я бы не сказал, что это вот как-то нам сыграет на руку. Потому что мы против таких вариантов

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам
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В ночь на 1 октября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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      Варвара Кошечкина
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