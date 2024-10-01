Армия Израиля начала небольшие наземные операции на юге Ливана и вновь атаковала Бейрут. Что известно на данный момент?

NBC News: армия Израиля начала наземные разведоперации на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала разведывательные операции в Ливане, известно о прорывах ЦАХАЛ сразу на нескольких участках границы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Телеканал отмечает, что ЦАХАЛ начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций, армия Израиля развернула около пяти бригад, но, как ожидается, не все они перейдут границу с Ливаном.

Израильский портал Ynet отмечал, что танки ЦАХАЛ вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана. Также сообщалось, что израильские артиллерия и бронетанковая техника обстреляли районы у границы с Ливаном. «Танки также ведут огонь по целям на ливанской стороне границы», — уточнило издание.

До этого стало известно, что армия Ливана отошла с ряда позиций на юге страны у границы с Израилем.

Армия Израиля ввела закрытую военную зону на границе с Ливаном

Израиль объявил закрытой военной зоной три района на границе Ливана, об этом сообщили представители армии.

Уточнялось, что вход в зону, состоящую из районов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, запрещен.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источник, знакомый с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы. Кроме того, они планируют нанести удар по их инфраструктуре, включая склады и подземные объекты.

Израильские военные вновь атаковали Бейрут

Израильские истребители в ночь на 1 октября нанесли удары по южной окраине Бейрута. Звуки сильных взрывов раздались со стороны лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна. Он расположен на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Минздрав Ливана заявил, что жертвами атак за последние сутки стали не менее 95 человек, пострадали 172. В ливанской столице прогремело не менее трех взрывов.

28 сентября израильские военные ударили по штабу шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насралла. Армия обороны Израиля сбросила на Ливан свыше 80 бомб во время этой операции.

Израиль ограничил масштабы операции в Ливане из-за чиновников США

По информации NBC News, Израиль планировал более крупную операцию в Ливане, однако решил ограничить масштабы после призывов американских чиновников.

Израиль планировал более масштабное вторжение, но после того, как официальные лица США призвали его пересмотреть свое решение в ходе обширных переговоров на выходных, они решили сократить масштабы NBC News

Представитель американского президента Джо Байдена отметил, что, несмотря на это, власти США по-прежнему обеспокоены возможным расширением операции. Он добавил, что глава Белого дома по-прежнему настаивает на прекращении огня.

По данным The Washington Post, Израиль ранее проинформировал США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане. По словам источника издания, эта операция будет менее масштабной, чем война Израиля против «Хезболлы» в 2006 году.

Израиль призвал «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

Израильское армейское руководство потребовало от общественности «не распространять безответственные слухи» о возможных действиях войск на границе с Ливаном. Об этом заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари.

Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи Даниэль Хагари представитель ЦАХАЛ

Он призвал не передавать сообщения о деятельности израильских сил в связи с соображениями безопасности.

Как утверждает портал Ynet, военно-политический кабинет Израиля одобрил «следующий этап» операции в Ливане. В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

Ранее глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро начнется следующий этап войны против шиитского движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана. По его словам, новый этап противостояния будет способствовать достижению цели Израиля — возвращению жителей, эвакуированных из этого района, в свои дома.