В Госдуме ответили на слова экс-генсека НАТО о корректировках Путиным ядерной доктрины

Депутат Картаполов: изменение ядерной доктрины России не является делом НАТО

Изменение ядерной доктрины России не является делом НАТО. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит RTVI.

Так депутат ответил на слова бывшего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о предложенных президентом России Владимиром Путиным изменениях в ядерную доктрину.

«Столтенберг — с антироссийской позицией политик, поэтому что-то иное от него ждать по меньшей мере наивно. Что касается изменения нашей ядерной доктрины, это вообще не Столтенберга дело, это наше дело», — сказал Картаполов.

Парламентарий также отметил, что на Западе стихли обсуждения по поводу передачи Украине дальнобойного вооружения.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

30 сентября Столтенберг сказал, что НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока. Он также заявил, что Москва использует «безрассудную ядерную риторику», которая не должна сдерживать страны альянса от предоставления большей военной помощи Украине.