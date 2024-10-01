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07:50, 1 октября 2024Спорт

Жулин одной фразой ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки

Тренер Жулин назвал украинскую фигуристку Оксану Баюл больным человеком
Александр Жулин

Александр Жулин . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал бывшую спортсменку больным человеком.

Ранее Баюл заявила, что в 2006 году ей предлагали работать с Россией, однако она отказалась. По словам спортсменки, ей не нравилось, что ей платили черным налом, а также то, что фигуристы находились на государственном попечении.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).

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      Анастасия Борисова
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