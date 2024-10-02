Для депутатов Госдумы выбрали российские автомобили

Володин: депутаты Госдумы пересядут на автомобили Lada Aura и Aurus

До конца 2024 года руководители фракций Государственной Думы и вице-спикеры пересядут на российские автомобили. О выборе машин для депутатов рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

По словам спикера, главы думских комитетов будут ездить на Lada Aura, а лидеры фракций и заместители председателя — на Aurus.

Ранее Володин отмечал, что автопарк Госдумы будут менять постепенно, по мере того, как используемые иномарки будут выбывать из строя. Первые отечественные автомобили поступили в гараж Госдумы в конце декабря 2023 года. По словам спикера, депутаты получили машины Lada Vesta, но автопарк также пополнят автомобили «Москвич» и премиальный Aurus.

Сам Володин передвигается на автомобиле высшего класса Aurus. Стоимость разных моделей этой марки, которую часто сравнивают с Rolls-Royce, начинается от 38 миллионов рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила инициативу пересадить чиновников на российские машины, но наставила их пересаживаться на отечественные автомобили с иномарок без «показушности» и «кампанейщины». Она также заявила, что давно отказалась от немецкого Mercedes в пользу Aurus, который ей очень нравится.