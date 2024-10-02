На свалке нашли три винтажных Lamborghini за миллионы рублей

В США эмигрант собрал коллекцию раритетных автомобилей и спрятал их на свалке

В США нашли коллекцию люксовых раритетных машин, которые около сорока лет простояли на свалке. Об этом пишет Daily Mail.

Обнаруженная на окраине Лос-Анджелеса, штат Калифорния, обширная коллекция — более 566 автомобилей и запчастей — принадлежала Руди Кляйну, эмигранту из Германии, который переехал в США в 1950-х. Некоторое время он работал мясником, но его истинным призванием стало коллекционирование требующих ремонта классических европейских автомобилей. Кляйн открыл знаменитую свалку Porsche Foreign Auto в 1967 году и постепенно собрал целую коллекцию. Со стороны свалка выглядела заброшенной, со стальными заборами и колючей проволокой, но внутри были спрятаны роскошные автомобили — Ferrari, Porsche и Lamborghini. Кляйн никогда не распространялся о коллекции — внутрь пускали лишь избранных. Его не стало в 2001 году, но семья позаботилась о том, чтобы его коллекция осталась нетронутой.

Теперь эти винтажные автомобили стоят состояние, их выставят на торги в конце октября. По данным сайта RM Sotheby's, аукцион «Свалка: Коллекция Руди Кляйна» принесет наследникам Кляйна миллионы. Среди лотов — три отреставрированных Lamborghini Miuras, считающихся первыми в истории суперкарами. Их общая стоимость составляет около двух миллионов долларов (186,5 миллиона рублей).

Mercedes-Benz 300 SL «Alloy» Gullwing 1956 года выпуска, как ожидается, будет продан за шесть миллионов долларов (560,1 миллиона рублей). На продажу также выставлены винтажные двигатели. Например, двигатель Lamborghini Miura S 1970 года с запчастями выставлен на продажу за 125 тысяч долларов (11,6 миллиона рублей).

При этом каждый автомобиль потребует от коллекционеров комплексной реставрации.

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