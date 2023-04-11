Найденный в гараже старый автомобиль оказался стоящим миллионы рублей раритетом

Редкий автомобиль 1957 года, простоявший в гараже полвека, продадут за миллионы рублей

Старая машина, найденная в гараже в Уэльсе, оказалась редчайшим экземпляром Facel Vega HK 500. Об этом сообщает издание Daily Star.

Французский Facel Vega HK 500 1957 года считался одним из самых быстрых автомобилей своего поколения. Винтажная машина простояла в гараже полвека и сохранилась в идеальном состоянии. Ожидается, что она будет продана с аукциона.

Автомобиль отличается рулем, расположенным справа. Это делает его раритетом: в Великобританию было завезено лишь 96 праворульных Facel Vega HK 500. Более распространенные леворульные варианты стоят по 50-60 тысяч фунтов стерлингов (5-6 миллионов рублей), а за праворульную машину ожидают выручить значительно больше. Еще более редкие модели этой марки — например, Facel Vega Facel II coupe — продавали за 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 30,2 миллиона рублей).

Найденный автомобиль покрыт фирменной краской Brunswick Blue. Нетронутой сохранилась и оригинальная обивка из серой кожи.

Несмотря на то что машина так долго простояла спрятанной в гараже, HK500 не потеряла ни капли своей привлекательности. Она представляет прекрасную альтернативу для тех, кто считает Ferrari и Aston Martin слишком мэйнстримовым приобретением

Майк Дэвис аукционист

Машину продадут на аукционе в Дербишире в апреле 2023 года.

Facel Vega HK 500 — автомобиль производства французской фирмы Facel-Vega, которую основал Жан Данилос. С 1957 года его оснащали новейшим 360-сильным восьмицилиндровым двигателем с двумя четырехдиффузорными карбюраторами от Chrysler 300C в сборе с трехступенчатым «автоматом» Torque Flite.

Модель HK-500 позиционировалась на рынке в качестве автомобиля представительского класса. В разные годы ее водили такие знаменитости, как Пабло Пикассо и Франсуа Трюффо.

Ранее сообщалось о мужчине из Великобритании, который нашел в доме матери дорогой китайский фарфор. Продажа посуды принесла ему 112 тысяч фунтов стерлингов (около 11,4 миллиона рублей).