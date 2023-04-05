Старая посуда из дома матери принесла мужчине больше 11 миллионов рублей

The Sun: британец обнаружил в доме матери китайский фарфор на 112 тысяч фунтов стерлингов

Житель Великобритании обнаружил в доме матери старинную посуду, которая принесла ему 112 тысяч фунтов стерлингов (около 11,4 миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

67-летний мужчина из графства Дербишир решил продать несколько блюд и мисок из фарфора, которые долгие годы пылились в серванте дома у его матери. Первоначально он хотел отдать старую керамику в благотворительный магазин, но в итоге отнес ее на оценку в аукционный дом Hansons Auctioneers, надеясь выручить за коробку посуды около 30 фунтов (три тысячи рублей). «Позже мне позвонили из Hansons и сказали, что некоторая китайская керамика из коробки стоит гораздо больше», — вспоминает британец.

Оказалось, что в доме его матери хранились настоящие фарфоровые изделия, изготовленные в XVI веке, во времена Великой Минской империи. Сотрудники аукционного дома выставили их на торги по цене от четырех до шести тысяч фунтов (от 400 до 600 тысяч рублей). Во время онлайн-торгов на старинную керамику нашлось сразу трое потенциальных покупателей, и в итоге набор из четырех блюд был продан участнику из Китая за 81,9 тысячи фунтов (8,1 миллиона рублей). Позже одна из чаш была продана за 14,5 тысячи фунтов (1,4 миллиона рублей), а вторая — за 8,8 тысячи фунтов (875 тысяч рублей).

Бывший владелец керамики рассказал, что его мать всегда любила вешать на стены разные красивые тарелки и блюда, но он понятия не имел, насколько ценны некоторые из них. Проданный на аукционе китайский фарфор достался британке в качестве благодарности. «Она получила их от человека, за которым ухаживала в Этуолле. Он был бывшим инженером Rolls-Royce», — рассказывает британец.

Как именно исторические артефакты попали в Великобританию, точно не установлено. Эксперты полагают, что они могли быть использоваться для богослужений в храме или монастыре, а в Европу были привезены во время Первой или Второй мировой войны.

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