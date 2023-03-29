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19:13, 29 марта 2023Из жизни

Шедевр искусства много лет провисел за дверью в частном доме

AP: картина за 65 миллионов рублей много лет провисела за дверью в частном доме

Фото: Michel Euler / AP

Одно из крупнейших известных произведений фламандского художника Питера Брейгеля-младшего было обнаружено за дверью комнаты в частном доме на севере Франции и продано на аукционе в Париже за 780 тысяч евро (65 миллионов рублей). Об этом сообщает Associated Press (AP).

Эксперт, которого в декабре пригласили в частный дом для проведения оценки имущества, случайно заметил шедевр искусства XVII века под слоем пыли. Владельцы картины знали об этой картине, но долгое время считали ее подделкой. «Я пришел в небольшую комнату, где стоял телевизор. Помещение было не очень хорошо освещено. Я начал делать оценки в гостиной и, обернувшись, увидел за дверью две трети картины», — рассказал представитель аукционного дома Daguerre Val de Loire Мало де Люссак.

Семья владельцев, желавшая остаться анонимной, приобрела произведение в 1900 году и всегда ласково называла его «Брейгелем», хотя считала подделкой. Предполагается, что провисевшая много лет за дверью картина была написана между 1615 и 1617 годами и изображает одну из типичных для художника тем. На картине «Деревенский адвокат» изображен оживленный юридический кабинет в сельской местности.

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«Предки купили картину как оригинал, но за много лет история приобретения картины забылась. Да, они называли ее "Брейгелем", но понятия не имели, что это действительно Брейгель!» — сказал де Люссак. Он подчеркнул, что эта находка является крупнейшей в его карьере.

Картина размером 112 сантиметров в высоту и 184 сантиметра в ширину является одним из двух самых больших произведений художника.

Родившийся в Брюсселе в 1564 году, Питер Брейгель-младший был старшим сыном Питера Брейгеля-старшего, одного из самых важных представителей фламандского Возрождения. Брейгель-младший был известен своими изображениями сельской жизни. Иногда его называли «Адским Брейгелем» из-за его фантастических изображений инфернальных и гротескных сцен.

Картину «Деревенский адвокат» приобрел анонимный покупатель из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что утерянная картина Рембрандта нашлась после того, как она была отправлена на реставрацию после падения со стены в частном доме в Италии. В Итальянском фонде культурного наследия заявили, что картина «Поклонение волхвов» была написана около 1632-1633 годов.

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Алиса Дмитриева
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