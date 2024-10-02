Описана реакция ливанцев на операцию Израиля против «Хезболлы»

Востоковед Семенов: в Ливане вряд ли кто-то поддержит операцию Израиля

Востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов описал реакцию ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы». Своим мнением на эту тему он поделился с газетой «Взгляд».

По словам Семенова, несмотря на то что в Ливане по-разному относятся к шиитскому движению, мусульмане-сунниты и христиане вряд ли поддержат действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Эксперт отметил, что в состав «Хезболлы» входит военный батальон «Бригада рассвета» организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической). Кроме того, у группировки есть немало союзников среди местных христиан. Движение поддерживают и ливанские друзы. «Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», — резюмировал он

При этом Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он отметил, что сторонники данной мировой религии в Ливане лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных, есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», — заключил востоковед.

1 октября официальный представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил, что ЦАХАЛ ведет интенсивные бои на юге Ливана.

Вечером того же дня Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.