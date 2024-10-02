Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 2 октября 2024Мир

Описана реакция ливанцев на операцию Израиля против «Хезболлы»

Востоковед Семенов: в Ливане вряд ли кто-то поддержит операцию Израиля

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов описал реакцию ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы». Своим мнением на эту тему он поделился с газетой «Взгляд».

По словам Семенова, несмотря на то что в Ливане по-разному относятся к шиитскому движению, мусульмане-сунниты и христиане вряд ли поддержат действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Эксперт отметил, что в состав «Хезболлы» входит военный батальон «Бригада рассвета» организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической). Кроме того, у группировки есть немало союзников среди местных христиан. Движение поддерживают и ливанские друзы. «Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», — резюмировал он

При этом Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он отметил, что сторонники данной мировой религии в Ливане лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных, есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», — заключил востоковед.

1 октября официальный представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил, что ЦАХАЛ ведет интенсивные бои на юге Ливана.

Вечером того же дня Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

      Известная актриса рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках

      Врач призвала некоторых россиян отказаться от творога

      Стало известно о первом появлении Шумахера на публике после травмы

      Калашникова назвала возможную причину трагедии с сыном певицы Понаровской

      Дети пострадали при обрушении потолка в российской школе

      В спиральной галактике созвездия Часов обнаружили звездные ясли

      Армения заявила о просчитывании всех рисков выхода из ОДКБ

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

      Названа разница в операциях ЦАХАЛ в Ливане и секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше