Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:23, 2 октября 2024Забота о себе

Пожилых людей предупредили об опасности одного популярного мифа о правильном питании

Терапевт Ферри: пожилым нужно больше белковой пищи в рационе

Фото: freepik

Тема питания в пожилом возрасте окружена множеством заблуждений и ошибочных суждений, считает врач-терапевт, специалист по антивозрастной медицине Сюзанна Дж. Ферри. Об опасности одного популярного мифа она предупредила в беседе с HuffPost.

Врач отметила, что долгое время считалось, что с возрастом содержание белка в рационе должно постепенно снижаться. Однако на самом деле это не так, убеждена Ферри. По ее мнению, пожилым, наоборот, больше чем молодым нужна белковая пища, так как она помогает замедлить потерю мышечной массы.

Согласно рекомендациям, суточная норма белка для пожилых составляет 50 граммов при потреблении 2000 калорий

Сюзанна Дж. Ферриврач-терапевт, специалист по антивозрастной медицине

Ферри подчеркнула, что для замедления старения после 50 лет важно не просто есть достаточно белка, но и правильно его выбирать. Она пояснила, что диета, состоящая в основном из мяса, яиц и творога может спровоцировать ускоренное старение клеток. Поэтому важно, чтобы ежедневный рацион пожилых людей включал не только животный белок, но и обилие растительного белка, который содержится в бобовых, орехах, грибах и семенах.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Ранее терапевт Клэр Бейли призвала есть на завтрак яйца и лосось, чтобы похудеть. По ее словам, в этих продуктах много белка, который необходим для восстановления и роста мышц.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Полковника ВСУ обвинили в гибели офицеров СК России под обстрелом. Ему грозит пожизненный срок

      Укравшая гроб с останками женщина попала под суд

      Уязвимость российского «Ската» для РЭБ снизили

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии

      Раскрыт безопасный способ травли насекомых дома

      Спасенные в России медвежата-сироты вернулись домой

      Популярного блогера арестовали из-за связи с делом о расправе над психотерапевтом

      Безработица в России продержалась на рекордно низком уровне все лето

      Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Курской области

      Израиль зафиксировал запуск более 100 снарядов с территории Ливана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше