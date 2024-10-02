Пожилых людей предупредили об опасности одного популярного мифа о правильном питании

Терапевт Ферри: пожилым нужно больше белковой пищи в рационе

Тема питания в пожилом возрасте окружена множеством заблуждений и ошибочных суждений, считает врач-терапевт, специалист по антивозрастной медицине Сюзанна Дж. Ферри. Об опасности одного популярного мифа она предупредила в беседе с HuffPost.

Врач отметила, что долгое время считалось, что с возрастом содержание белка в рационе должно постепенно снижаться. Однако на самом деле это не так, убеждена Ферри. По ее мнению, пожилым, наоборот, больше чем молодым нужна белковая пища, так как она помогает замедлить потерю мышечной массы.

Согласно рекомендациям, суточная норма белка для пожилых составляет 50 граммов при потреблении 2000 калорий Сюзанна Дж. Ферри врач-терапевт, специалист по антивозрастной медицине

Ферри подчеркнула, что для замедления старения после 50 лет важно не просто есть достаточно белка, но и правильно его выбирать. Она пояснила, что диета, состоящая в основном из мяса, яиц и творога может спровоцировать ускоренное старение клеток. Поэтому важно, чтобы ежедневный рацион пожилых людей включал не только животный белок, но и обилие растительного белка, который содержится в бобовых, орехах, грибах и семенах.

Ранее терапевт Клэр Бейли призвала есть на завтрак яйца и лосось, чтобы похудеть. По ее словам, в этих продуктах много белка, который необходим для восстановления и роста мышц.