Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 2 октября 2024Силовые структуры

Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

Соучредитель «Лейтик мейкап» Вишняк стал фигурантом дела Чекалиных

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Соучредитель фирмы по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк проходит свидетелем по уголовному делу, которое возбудили в отношении блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом сообщил ТАСС.

Вишняка задержали. Он доставлен в полицию, где пройдет очная ставка между ним и Артемом Чекалиным.

Ранее сообщалось, что Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году. Дело в отношении блогеров возбудили по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Силовики на российско-казахстанской границе положили всех на асфальт и успокоили очередь

      Российский мэр получил тяжелое ранение на СВО

      57-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала

      Украинцам посоветовали отложить отдых в Израиле

      Осужденный за расправу над сотрудниками ФСБ контрактник обжалует приговор

      В Кремле оценили решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

      Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с арабскими послами

      У яркого квазара обнаружили быстрый отток

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше