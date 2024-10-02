Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

Соучредитель «Лейтик мейкап» Вишняк стал фигурантом дела Чекалиных

Соучредитель фирмы по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк проходит свидетелем по уголовному делу, которое возбудили в отношении блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом сообщил ТАСС.

Вишняка задержали. Он доставлен в полицию, где пройдет очная ставка между ним и Артемом Чекалиным.

Ранее сообщалось, что Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около одного миллиона долларов за 2024 год и 250 миллионов рублей в 2022 году. Дело в отношении блогеров возбудили по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).